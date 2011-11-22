《台湾报摘》--经济日报11月22日

* 头版头条:

--美国减赤谈判濒临破局、穆迪警告法国财政压力沈重,加上西班牙、义大利公债殖利率居高不下,大西洋两岸政府债务失控疑虑再起,投资人在利空环伺下信心溃散,欧美股市周一应声挫跌逾2%,道琼指数跌近250点,国际金价一度跌破1,700美元大关.

* 其他:

--经建会主委刘忆如表示,国发基金已与外国主权基金洽谈合作,可以相互投资彼此选中的标的,近日内公布合作对象.国发基金将扮演领头羊,决定投资未来产业,协助台湾具优势产业转型或整合,已向行政院报告.

--金管会周一宣布,金融机构自明年起申请设立中国大陆分支机构等八大项重大转投资业务,若已符合各项法定审查要件,金管会原则同意金融机构申请,但必须等到其放款覆盖率达1%以上,才同意其办理该项业务.

--台塑(1301.TW)集团旗下动态随机存取记忆体(DRAM)厂南亚科(2408.TW)日前遭日商尔必达6665.T控告侵权,南科今日拟向美国国际贸易委员会(ITC)对尔必达提出至少八项侵权控诉,成为台湾第一家主动对国际大厂提告的DRAM厂.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.