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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 08:55 BJT

《外汇动态》美元/日圆面临90日移动均线的强劲阻力

0031GMT---美元兑日圆JPY=近持平在76.93日圆,脱离上周低点76.575日圆,但上档料在90日移动均线受限,该均线今日切入位为77.09日圆.

除了8月4日和10月31日的日本干预期间外,美元/日圆自4月以来大致都维持在90日移动均线下方.

尽管如此,信心有可能会略为改善,因美元/日圆升破一目均衡云区顶部的机率可能升高,该顶部明天将降至76.90日圆.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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