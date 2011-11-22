《美股业绩焦点》惠普2012年度财测保守,经历纷乱後力求稳步发展

* 2012年预估每股至少获利4美元

* 执行长称2012年是惠普重整旗鼓的一年

路透旧金山11月21日电---全球以营收计最大的科技企业惠普(HPQ.N)将在2012年增加研发支出,加强销售,并加速整顿其疲弱的服务部门.该公司此前公布第四季获利下滑近91%,因电脑销售疲弱.

惠普并发布保守的2012年度财测,为新任新执行长惠特曼设下较低的门槛标准.惠特曼称2012年度是"重整旗鼓的一年".

尽管季度财报优于预期,暗示惠普在历经纷乱的一年後已站稳脚步,但高层主管们表示,业绩要取得好转,需要在研发以及个人与内部系统业务的扩张方面进行大量投资,投资的具体规模尚未确定.

惠特曼并警告,外部环境恶化,包括欧洲方面的需求减弱,将对成长构成严峻挑战.泰国洪灾已限制了硬碟的供应,推升个人电脑中重要零组件的价格.