《美股业绩焦点》惠普2012年度财测保守,经历纷乱後力求稳步发展

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
* 2012年预估每股至少获利4美元
* 执行长称2012年是惠普重整旗鼓的一年
路透旧金山11月21日电---全球以营收计最大的科技企业惠普(HPQ.N)将在2012年增加研发支出,加强销售,并加速整顿其疲弱的服务部门.该公司此前公布第四季获利下滑近91%,因电脑销售疲弱.
惠普并发布保守的2012年度财测,为新任新执行长惠特曼设下较低的门槛标准.惠特曼称2012年度是"重整旗鼓的一年".
尽管季度财报优于预期,暗示惠普在历经纷乱的一年後已站稳脚步,但高层主管们表示,业绩要取得好转,需要在研发以及个人与内部系统业务的扩张方面进行大量投资,投资的具体规模尚未确定.
惠特曼并警告,外部环境恶化,包括欧洲方面的需求减弱,将对成长构成严峻挑战.泰国洪灾已限制了硬碟的供应,推升个人电脑中重要零组件的价格.
"我们面临一些惠普所独有的挑战,"惠特曼在专访中表示."我们必须改善执行力,我们必须让服务业务转型,我们必须压低影像暨打印机部门的库存,我们还必须重新看待中国."
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老