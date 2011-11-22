〔美国债市〕机构债表现不俗超越互换,但交投略显清淡

IFR纽约11月21日电---美国机构债较可比公债利差周一表现不俗,但交易量略为下滑,供给面因素的影响力相对较小,而来自中长期投资大户、基金经理、政府、甚至是部分房地产投资信托(REIT)的需求,都令机构债比互换表现好上一筹,仅逊于美国公债.

10年期公债收益率(殖利率)持续处于2%下方,普遍而言这对于利差产品买家而言并非好现象,因名义收益率偏低及提前偿付的疑虑通常会让大规模的买进潮却步.若本周馀下时间都守在这些水准,则表现将受制于温和的买气.

距离到期日较近、票息不到5%的30年券种上涨3-5个跳动点,而在收益率曲线趋平的情形下,近期发行的债券则持平,甚至下跌1个跳动点.

15年券和30年期UIC同样受到限制,最多仅上涨1个跳动点,而互换利差则是扩大两个基点(盘中时五年期互换报43.50,10年期报18.75),波动率则是自日高下滑(3m10y报120.7,5y10y报109.7).

票息3.5%及4%的抵押支持证券(MBS)与互换利差收窄一至两个跳动点,票息更高者则是扩阔1个跳动点以上.(完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

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