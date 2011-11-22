〔欧洲金融〕债务危机蔓延至核心国家,但经济疲软料短暂--ECB执委史塔克(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 第四季成长会受到较强劲的冲击
* 欧元区成长处于"疲软阶段"而非长期下滑
* 通货膨胀可能在未来两年内减速
记者 Carmel Crimmins/Padraic Halpin 编译 王冠中
路透都柏林11月21日电---即将卸任的欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克周一表示,欧元区主权债务危机已从二线国家蔓延至核心国家,但欧元区经济疲弱态势可能只是短暂的.
"主权债务危机再次加剧,现在蔓延到了其他国家,也包括所谓的核心国家.这是新的现象,"史塔克在都柏林向爱尔兰智库国际及欧洲事务学院(Institute of International and European Affairs)发表演说时表示.
"主权债务危机不仅集中在欧洲,多数发达国家的公共债务也面临严重问题."
史塔克称,欧洲央行预期欧元区第四季经济成长将受到强劲冲击,但这个阶段应会很短暂.
欧元区第三季经济较上季成长0.2%,受法国和德国的提振,但经济分析师称,欧元区几乎肯定会迈向衰退.
史塔克在演说中表示,过去两个月的调查数据恶化,显示在相对温和的第三季表现後,第四季成长会受到较为强劲的冲击效应.
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