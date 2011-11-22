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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 09:38 BJT

〔金属期市〕期铜在连跌三日後回升,但审慎气氛犹在

路透新加坡11月22日电---伦敦期铜周二小幅上扬,在上日触及一个月低点後回升,但欧美债务扩大造成的全球经济前景阴霾,限制了期铜涨幅.

0115GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升1.1%至每吨7,387.50美元,先前三个交易日均下滑.LME期铜周一跌至7,252美元,为10月24日以来最低.

上海期交所主力三个月期铜SCFc3跌0.7%至每吨54,700元人民币.

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