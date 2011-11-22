〔金属期市〕期铜在连跌三日後回升,但审慎气氛犹在

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月22日电---伦敦期铜周二小幅上扬,在上日触及一个月低点後回升,但欧美债务扩大造成的全球经济前景阴霾,限制了期铜涨幅.
0115GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升1.1%至每吨7,387.50美元,先前三个交易日均下滑.LME期铜周一跌至7,252美元,为10月24日以来最低.
上海期交所主力三个月期铜SCFc3跌0.7%至每吨54,700元人民币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。