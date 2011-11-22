〔欧洲金融〕德意志银行执行长反对希腊退出欧元,称ECB不应无限量买债

* Ackermann反对欧洲央行无限量买进公债

* Ackermann称欧元债券对区内国家释出错误讯号

* 倾向支持保障部分损失,以此扩大EFSF救助能力

路透德国帕绍11月21日电---德意志银行(DBKGn.DE)执行长Josef Ackermann周一表示,希腊若退出欧元区,将带来无法估算的伤害,其偿还债务也将变得更加不可能.

Ackermann同时表示,他反对把欧洲央行当作救助财政有问题国家的最终金援机构,亦即反对欧洲央行无限量买进主权国家公债.Ackermann表示,他也同样反对国家间互相提供保证的欧元债券.

上述两个构想,是重振欧元信心及恢复欧元区主权国家偿债能力的主要提案.

"我们必须向各国扩大施压."Ackermann在一个地方报纸举办的活动上表示.

他声称倾向支持以杠杆方式扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助能力,使之能够吸收新发行主权公债的第一道损失,扮演保险商的角色,保证投资人免于承担一定损失.

这将使EFSF的救助能力从当前的4,400亿欧元扩大至足以援救葡萄牙、西班牙及爱尔兰的程度,但仍不足以援救意大利等规模较大的经济体.(完)