〔欧洲金融〕匈牙利与IMF及欧盟的新贷款可能面临较严格条件

路透布达佩斯11月21日电---匈牙利周一已正式向国际货币基金组织(IMF)和欧盟要求采取预防式财务协助,但如果欧元区危机造成其市场压力升高,最终可能必须同意条件较严格的备用贷款.

IMF和欧盟执委会周一表示,他们已经接获匈牙利当局要求提供可能的财务协助,这与上周四匈牙利所做的宣布一致.他们表示,匈牙利政府正寻求预防式协助.

匈牙利上周表示,其计划和IMF签订新的协议.此举令投资人大感意外.匈牙利先前的贷款于去年到期,该国中间偏右派的政府原本打算自行研拟非传统的政策构想,以刺激经济成长.

但欧债危机,匈牙利经济前景疲弱,2012年经济几乎难逃衰退,加上有被调降至"垃圾"债券的威胁,促使政府政策突然改弦易辙.

匈牙利自市场上筹措资金,但近几周其债券收益率(殖利率)已跳升至8%以上,导致该国债券发行机关减少或取消一些债券的标售.政府希望和放款机构的新协议能够拉抬市场信心.

尽管匈牙利政府强调,其并不想要动用新的信贷,分析师表示,其与放款机构的谈判将因其非传统政策而变得困难.如果外部市场情况恶化,其最终将需要同意备用贷款.

一些分析师则认为,新IMF/欧盟协议的承诺可能仍不足以让匈牙利避免被降评.(完)