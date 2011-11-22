〔台湾热股〕宏达电重挫逾6%至一年多新低,因与苹果专利官司败诉

路透台北11月22日电---就在台湾智慧型手机大厂宏达电(HTC)(2498.TW)斥资收购S3 Graphics後,美国国际贸易委员会(ITC)改判苹果并未侵犯S3 Graphics专利权,冲击宏达电周二股价重挫逾6%,来到逾一年低点.

原为宏达电董事长王雪红个人投资的绘图晶片公司S3 Graphics在今年5月向ITC指控苹果(AAPL.O)侵犯其四项专利,用在苹果的iPhone、iPad、iPod touch及部分苹果电脑产品上.而ITC在7月时初判苹果侵犯其中两项专利.

为争夺智慧型手机市场大饼,苹果与宏达电及韩国三星(005930.KS)等谷歌(GOOG.O)Anroid阵营大厂,近一年来在专利权官司上缠斗.宏达电在7月时宣布斥资3亿美元收购S3 Graphics,被视为欲藉此反制苹果对宏达电的专利诉讼.

然而,ITC全体委员周一最终判决,苹果未侵犯S3 Graphics专利,并结束调查,无疑是对投下大钱的宏达电的一大打击.

"也不能怪HTC买S3,因为没有人知道判决会大翻盘,"富邦证券投顾分析师蒲得宇表示,"现在HTC能做的就是跟谷歌一起增加专利,积极对苹果提告,多增加谈判筹码."

本地时间10:06,宏达电大跌4.87%,稍早一度触及598台币的去年10月中以来最低,远逊于大盘.TWII的微涨0.01%.

目前市场更关注的为ITC将在12月6日宣布另一判决,该案为苹果指控宏达电侵权,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.

蒲得宇表示,在此之前,宏达电股价将因不确定性而承压.而若终审再度败诉,将视ITC判决范围是限于旧机款或全部,而影响宏达电获利预估必须进一步下修.(完)