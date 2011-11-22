〔台湾热股〕宏达电重挫逾6%至一年多新低,因与苹果专利官司败诉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月22日电---就在台湾智慧型手机大厂宏达电(HTC)(2498.TW)斥资收购S3 Graphics後,美国国际贸易委员会(ITC)改判苹果并未侵犯S3 Graphics专利权,冲击宏达电周二股价重挫逾6%,来到逾一年低点.
原为宏达电董事长王雪红个人投资的绘图晶片公司S3 Graphics在今年5月向ITC指控苹果(AAPL.O)侵犯其四项专利,用在苹果的iPhone、iPad、iPod touch及部分苹果电脑产品上.而ITC在7月时初判苹果侵犯其中两项专利.
为争夺智慧型手机市场大饼,苹果与宏达电及韩国三星(005930.KS)等谷歌(GOOG.O)Anroid阵营大厂,近一年来在专利权官司上缠斗.宏达电在7月时宣布斥资3亿美元收购S3 Graphics,被视为欲藉此反制苹果对宏达电的专利诉讼.
然而,ITC全体委员周一最终判决,苹果未侵犯S3 Graphics专利,并结束调查,无疑是对投下大钱的宏达电的一大打击.
"也不能怪HTC买S3,因为没有人知道判决会大翻盘,"富邦证券投顾分析师蒲得宇表示,"现在HTC能做的就是跟谷歌一起增加专利,积极对苹果提告,多增加谈判筹码."
本地时间10:06,宏达电大跌4.87%,稍早一度触及598台币的去年10月中以来最低,远逊于大盘.TWII的微涨0.01%.
目前市场更关注的为ITC将在12月6日宣布另一判决,该案为苹果指控宏达电侵权,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.
蒲得宇表示,在此之前,宏达电股价将因不确定性而承压.而若终审再度败诉,将视ITC判决范围是限于旧机款或全部,而影响宏达电获利预估必须进一步下修.(完)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。