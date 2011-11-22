〔台湾债市〕RP利率未变,台电公司债交割令资金分配不均

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二未变.受到70亿台币的台电公司债交割影响,部分投信和寿险因而抽离资金,令市场资金分配略有不均,但无碍于利率稳于既有区间.
资金调度人士表示,尽管盘初寿险走钱、投信赎回令市况趋紧,但盘中又见投信申购款流入,顺利舒缓偏紧市况.另外,有交易商称,今日亦见股票型基金自RP市场走钱,料为基金经理人进场低接台股所致.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,以0.71-0.72%成交稍多,同于上日.
本地时间上午11:26时,台湾加权指数.TWII微幅上涨0.08%,至7,048.54点;此前因欧元区情势不明朗,台股暴跌直逼7,000点整数大关.
交易商统计,周四还有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。