《热点透视》美国国会议员不知好歹,平白浪费市场恩赐良机

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 张明钧

路透纽约11月21日电---在美国长期赤字转化成危机之前,全球投资人给予美国国会议员充分的时间加以控制.但是,被赋予减赤任务的"超级委员会"却一筹莫展.这一结果并不令人感到震惊:甚至可能有备用计画的存在.问题的关键在于,国会议员始终未实质感受到达成协议的急迫性.

年长者还没有到丧失社会福利的地步,而美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)等企业也因为税法过于复杂而还没外移.社会福利及税制是谈判的重点,但这两点都未对美国的财政地位构成威胁,至少目前是如此.最重要的是,债市中的替天行道者--也就是强迫主权国家维持财政纪律的传统力量--正在欧洲忙得不可开交,没空在大西洋的彼端点燃战火.

事实上,投资人在一有风吹草动就投入美国公债的交易模式,在欧洲出现债务问题後更为兴盛,就连夏季时美国顶级债信评等遭摘除,也未撼动这样的操作模式.山姆大叔现在能以约1.95%的利率借入十年期的资金,与8月相比降低了60个基点,当时美国政府因未能提出完整解决方案而失去AAA的评等.同时间美元指数则是上涨5%.

然而美国享有这样的最惠国待遇,不禁令人质疑自动缩减1.2万亿(兆)美元支出的计画是否会按时推动.只要美元仍旧是全球的主要储备货币,且美债仍旧是全球流动性最佳的市场,那麽国会议员在避开长期财政问题上就有更大的空间,这些长期财政问题会带来连串的短期政治阵痛.

但若假设全球对于功能失调的主权国家总是相当宽容,则在该国承认自身的财政失衡问题时,恐得面临更大幅度的调整.这样的转变可能发生在一夕之间.欧元区已经被打倒在地上讨饶,因投资人自7月起认定意大利信用不佳,而意大利债信过去还曾被视为和德国平起平坐.金融市场已经给了美国机会去规避危机.但不幸的是,美国政界高层正平白浪费此一契机.(完)

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