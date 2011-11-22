〔台湾个股〕南亚科反控日本尔必达侵权,要求美国禁运其产品

路透台北11月22日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)大厂--南亚科技(2408.TW)周二表示,已向美国际贸易委员会(ITC)对日本尔必达6665.T提出专利诉讼,并要求ITC禁止尔必达产品进口美国及在美国销售.

南亚科副总白培霖在新闻稿中并称,"南科也正在评估包含于美国地院提起专利侵权诉讼在内的其它法律方案.针对对方未经授权使用南科专利的产品销售,南科应当得到合理赔偿."

与美光(MU.O)为策略夥伴的南亚科,此次提诉四件美国专利,指控对象为日本尔必达存储器股份有限公司(Elpida Memory,Inc.) 、尔必达美国公司(Elpida Memory (USA) Inc.)及美国金士顿科技公司(Kingston Technology Co., Inc.)三家公司.

全球排名第三大的尔必达在9月时向美国法院控告南亚科技侵犯四项专利,并要求赔偿.

本地时间上午11:05,南亚科大跌5.62%,报2.35台币,远落後大盘.TWII的上涨0.24%.尔必达在日股则是上涨6.58%.(完)