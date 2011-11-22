〔台湾个股〕南亚科反控日本尔必达侵权,要求美国禁运其产品

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月22日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)大厂--南亚科技(2408.TW)周二表示,已向美国际贸易委员会(ITC)对日本尔必达6665.T提出专利诉讼,并要求ITC禁止尔必达产品进口美国及在美国销售.
南亚科副总白培霖在新闻稿中并称,"南科也正在评估包含于美国地院提起专利侵权诉讼在内的其它法律方案.针对对方未经授权使用南科专利的产品销售,南科应当得到合理赔偿."
与美光(MU.O)为策略夥伴的南亚科,此次提诉四件美国专利,指控对象为日本尔必达存储器股份有限公司(Elpida Memory,Inc.) 、尔必达美国公司(Elpida Memory (USA) Inc.)及美国金士顿科技公司(Kingston Technology Co., Inc.)三家公司.
全球排名第三大的尔必达在9月时向美国法院控告南亚科技侵犯四项专利,并要求赔偿.
本地时间上午11:05,南亚科大跌5.62%,报2.35台币,远落後大盘.TWII的上涨0.24%.尔必达在日股则是上涨6.58%.(完)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。