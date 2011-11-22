〔新西兰经济〕通胀预期及经济成长预估双双下调--央行调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透威灵顿11月22日电---周二出炉的调查显示,新西兰通胀预期在第四季下降,而未来一年经济成长率料亦放缓.
新西兰央行(RBNZ)的季度调查显示,企业经理人平均预估未来一年的通胀率为2.72%,上回在8月时的调查则预估为2.94%.
两年通胀预期则自2.86%降至2.82%.
该行的货币政策是以消费者物价指数(CPI)作为基础,新西兰第三季CPI较上年同期增长4.6%,其中半数归因于政府调高销售税.
央行自3月紧急降息50个基点後,即维持指标利率于纪录低位2.5%不变,但该行表示,准备在全球经济前景好转的情况下升息.
然而,近期市场动荡,导致分析师纷纷降低对升息的预期.
在路透调查的19位分析师中,有10位预计央行会在2012年4月或6月升息,有八位预估在第一季升息,一位预期在2013年升息.
从隔夜指数互换NZDOIS看来,市场目前预估央行下月降息的机率有24%,未来12个月或将降息24个基点.
情势变化相当剧烈,仅仅在一个月前,市场还看好央行将会升息.
这项调查同时显示,未来一年经济成长率预估为2.1%,前次调查则为2.9%.未来两年的经济成长率预估则由2.9%降至2.6%.(完)
--编译 龚芳;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。