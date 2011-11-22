〔新西兰经济〕通胀预期及经济成长预估双双下调--央行调查

路透威灵顿11月22日电---周二出炉的调查显示,新西兰通胀预期在第四季下降,而未来一年经济成长率料亦放缓.

新西兰央行(RBNZ)的季度调查显示,企业经理人平均预估未来一年的通胀率为2.72%,上回在8月时的调查则预估为2.94%.

两年通胀预期则自2.86%降至2.82%.

该行的货币政策是以消费者物价指数(CPI)作为基础,新西兰第三季CPI较上年同期增长4.6%,其中半数归因于政府调高销售税.

央行自3月紧急降息50个基点後,即维持指标利率于纪录低位2.5%不变,但该行表示,准备在全球经济前景好转的情况下升息.

然而,近期市场动荡,导致分析师纷纷降低对升息的预期.

在路透调查的19位分析师中,有10位预计央行会在2012年4月或6月升息,有八位预估在第一季升息,一位预期在2013年升息.

从隔夜指数互换NZDOIS看来,市场目前预估央行下月降息的机率有24%,未来12个月或将降息24个基点.

情势变化相当剧烈,仅仅在一个月前,市场还看好央行将会升息.

这项调查同时显示,未来一年经济成长率预估为2.1%,前次调查则为2.9%.未来两年的经济成长率预估则由2.9%降至2.6%.(完)