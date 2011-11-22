《台湾债市专栏》欧债问题与中国经济降温,央行明年货币政策料趋宽松

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 欧债问题与中国经济降温,台湾央行明年货币政策将转趋宽松

* 若中国人行放宽货币政策,台湾央行货币政策将走向新一轮的开始

* 对中期台债殖利率走势将可偏多看待

撰稿人 瞿玉娟

欧洲主权债务问题似乎越演越烈，虽希腊与义大利总理更换，似乎仍无法缓回投资人信心，依照最近的收益率来看，效果似乎不怎麽显着，以上周五(11/18)的收盘来看，义大利10年债殖利率在6.64%，而西班牙则在6.379%，两者频频接近市场忍受的7%临界值，对金融市场情绪不是太好的事。将观察转回亚洲地区，主要经济体如中国10年期公债亦自9/1的4.10%迅速下跌至11/18的3.67%，殖利率大幅走跌与股市疲弱不振的现象，亦反映出进来中国经济前景堪忧的事实。由欧洲债信问题与中国经济降温，笔者认为对明年央行已种下宽松货币政策的种子。

**经济数据表现不振，降息似乎无可避免**

仔细端看近来中国公布的经济数据可发现，在官方调控政策未见放松且海外需求降温下，10月份PMI的制造业采购经理人指数已从51.2降至50.4，较市场预期的51.8为低。虽然PMI指数仍处于景气扩张阶段的50上方，但可看出中国经济成长趋缓的迹象。此外，其10月份名目的零售销售年增率由9月份的17.7%放缓至17.2%，低于市场预估。在中国政府大力推动内需消费同时，汽车销售年增率下滑至12.6%拖累零售销售数字。而在出口部分，受累于欧洲主权债信疑虑，国际景气成长动能显着趋缓下，中国10月份出口年增率由17.1%下滑至15.9%，虽然贸易顺差持续扩大，但在欧美景气动能疲弱下，笔者认为其出口动能仍将呈现疲弱。由上述不论在制造业部门的PMI数字下滑，或者消费部门的零售销售走低，再到外贸部门的出口动能减缓，在在显示接下来中国经济成长动能将受到严重考验。

此外，从近来中国金融市场反应可见端倪。笔者追踪中国10年期国债殖利率发现，自年中以来，中国10年期国债殖利率自8/31的高点4.12%迅速走跌至上周五(11/18)的3.65%，殖利率在短短几个月内走跌47bp，而上次在极短期间内大幅走跌已是金融海啸期间。此外，上证综合指数在今年4/18创下3057.3的高点过後，随即一路走跌，至11/18止收盘为2415.13，期间共跌掉21%，跌幅之大，为2008年金融海啸以来仅见。

10月份中国M2年增率滑落至12.9%，M1年增率则掉落至8.4%，另外，10月新增放款5868亿人民币，放款年增率由前月15.9%下降至15.8%。由上述数据来看，中国人行对货币政策暂无降息迹象，但新增放款较市场预期为高，显示在通货膨胀趋缓下，人行对货币政策已有松手可能。笔者认为，在经济数据持续表现不佳，且金融市场多反映经济成长停滞的议题下，中国人行可能在不久未来降息的机会持续升高。

倘若中国人行放宽其货币政策，则对台湾央行货币政策走向将为新一轮的开始。

**欧债危机蔓延不止，恐牵动亚洲新兴国家新一轮降息循环**

虽然市场先前关注的义大利、希腊总理相继下台，然而，由上述笔者提出数据来看，重组政府似乎无法平息金融市场对欧洲债务较高国家的疑虑。此外，拥有信评机构赋予AAA评等的法国，则变成欧洲债务问题新一轮的攻击目标。由最新数据来看，至11/18法国5年期公债CDS已经上升至220.36bp，这在所有AAA级国家中已经是最高数字。虽然ECB不断的透过市场买进义大利等国的公债，但从上周五这些国家公债殖利率不断窜升来看，收到的成果似乎不大。因德国政府对欧洲金融稳定基金是否扩大，以及ECB是否重启量化宽松的态度仍未见松动，换来的便是市场对欧洲债务问题的不断渲染与扩大。笔者认为，若ECB无法重启大规模的量化宽松政策，恐将无法平息金融市场的攻击。而若欧洲主权债信问题无法解决，则类似2008年雷曼兄弟事件恐将重新上演。

不论由最近的亚洲邻国的经济成长趋缓，加上欧洲主权债信疑虑，笔者认为，台湾央行明年货币政策将转趋宽松，对中期台债殖利率走势将可偏多看待。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)