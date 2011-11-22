《热点透视》取道IMF或许能释出欧洲央行救援战力

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 蔡美珍

路透伦敦11月21日电---欧元区存亡之战的决胜关键,在于设法释出欧洲央行的战力.即使意大利及西班牙等国家落实必要的改革,它们可能仍然无法以合理利率举债借款.欧洲央行能够透过在次级市场买债而支撑市场,但欧盟条约及欧洲央行自身的法令禁止央行直接为个别国家融资.目前四处流传的一个构想是,利用国际货币基金组织(IMF)来避开那些规定.

这个计谋是有一些法理根据的.根据欧洲高峰会第3603/93号规则,欧洲央行向IMF提供贷款,不适用于上述的政府融资禁令.欧洲央行章程第23号条款,则允许央行与国际组织进行交易.

这些漏洞在法理上并非无懈可击,相关条款也绝非是为了协助迅速展开大规模纾困.不过,利用IMF这个途径还会带来其他好处,可以让欧洲央行出手干预的理由更加牢固.首先,IMF是在严格条件限制下进行放款.如此一来,放款的决定就不是由欧洲央行管理委员会作出,对于那些认为干预行动有损央行独立性的批评人士而言,这或许会有一些安抚效果.另外,这也会继续让接受纾困的国家承受压力,减轻道德风险的疑虑.

同时,IMF放款会有一项不成文的君子协定,也就是IMF会比其他债权人优先收回借款.这将降低欧洲央行的财务风险,与央行在次级市场买债截然不同.

让IMF及欧洲央行取得优先偿债权,可能会让既有投资人的权益地位遭到降低,而冲击债券市场信心.不过,取得低廉融资的好处可以弥补掉这个缺点.

欧洲央行/IMF计画的最大障碍大概是政治层面,而非法律层面.欧元区不会喜欢这个将命运掌控权交出去的构想,而IMF成员国也不会很乐意让IMF承担庞大的欧元区风险.降低这个风险的一个可能途径是,成立一个特定机制,把任何潜在亏损都转移给欧洲央行.

透过欧洲央行提供IMF资金,或许听起来很怪异,但目前在次级市场买债的政策也好不到哪里去.这个构想值得仔细考虑.(完)