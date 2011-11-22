(重发)《全球市场》亚股下跌,此前美国减赤问题陷僵局

(重发以补齐段落)

* 日经指数跌0.7%,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本外亚太指数下跌0.4%

* 美股跌约2%

* 欧元兑美元小升至1.35上方,日圆走弱

* 铜价在连跌三日後反弹2%

路透新加坡11月22日电---亚洲股市周二小跌,因担心欧美政治人物有无能力处理巨额债务,这令投资人对西方国家经济前景的信心受损.

日圆走软,因对于日圆的避险买需减弱.但美元守住涨幅,股市成交清淡,表明避险情绪仍然高涨.

美国国会"超级委员会"周一未能就减赤计划达成协议,进一步打击市场信心.

美国股市周一下跌约2%,欧洲股市亦大幅下滑.大宗商品市场重挫,因全球陷入衰退的可能性不断上升.

"标准普尔500指数大幅下挫,技术面相当糟糕,尽管经济数据的情况尚可.美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数小幅回升,未售出房屋减少,但仍处于八个月高位,"法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)的外汇研究主管Kit Juckes表示.

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亚洲交易时段,投资者的焦虑情绪有所缓解,因标准普尔和穆迪两大评级机构称,赤字委员会的失败不会令美国债信评级立即被下调.

日经指数.N225开跌1%,触及八个月来最低,之後削减跌幅,但不久再次下挫,跌0.7%.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)的除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌0.4%,为连续第六个交易日走低.

**债务忧虑**

美国国会议员周一放弃试图遏制该国债务膨胀的努力,表明华盛顿在2013年之前可能无法消除围绕税收和支出问题的分歧.[ID:nCN1234030]

与此同时,欧元区债务危机正进一步逼近区内核心国家.在穆迪对法国AAA债信评级发出警告後,西班牙、法国、意大利和比利时公债的风险溢价上升.

Westpac的全球利率策略主管Russell Jones在研究报告中表示,"信贷紧缩以及财政政策的周期性倾向意味着,全球经济很可能在未能完全从上次衰退中复苏时,就又重新陷入衰退."

"欧洲实际上已经步入了衰退.但日本和美国现在看上去很有可能步其後尘."

亚洲信贷市场也反映出谨慎情绪,利差走阔3-4个基点.

欧元兑美元EUR=周二微升至1.35美元左右,美元指数.DXY在周一跳涨後持坚.讽刺的是,美元一直受到债务担忧的提振,因投资者在市场动盪之际仍将美元视作首选避险货币.

但另一个避险货币日圆的买需趋疲,日圆兑美元JPY=下跌约0.2%至77.06,日圆兑欧元EURJPY=R下挫0.4%,接近104.0日圆.

在商品市场,期铜CMCU3上涨约2%,此前三个交易日下挫拖累其滑落至一个月低位附近,因担忧经济前景趋于黯淡将损及工业需求.

其他商品进一步温和反弹,现货金XAU=升0.4%,至每盎司1,685美元左右;美国原油上涨0.2%,升至每桶97美元上方.(完)