〔路透基点〕台湾工信工程委托台湾土银主办41.2亿台币融资案

2010年8月,工信工程取得16.2亿台币的六年期融资,其中包含7.2亿台币的履约保证,以及最多达9亿台币的预付款保证,另外还有4亿台币的循环信用贷款,预付款保证及循环信用贷款部分合计不得超过9亿台币.这笔16.2亿台币贷款的履约保证及预付款保证的最高综合收益为98个基点,循环信用贷款的最高综合收益为103个基点.(完)