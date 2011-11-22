〔路透基点〕台湾工信工程委托台湾土银主办41.2亿台币融资案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾上柜公司工信工程股份有限公司5521.TWO委托台湾土地银行安排41.2亿台币六年期融资案.
筹集资金将用于支持台湾东部苏澳-花莲公路两座隧道的改善工程.
新的融资料将于12月启动.
2010年8月,工信工程取得16.2亿台币的六年期融资,其中包含7.2亿台币的履约保证,以及最多达9亿台币的预付款保证,另外还有4亿台币的循环信用贷款,预付款保证及循环信用贷款部分合计不得超过9亿台币.这笔16.2亿台币贷款的履约保证及预付款保证的最高综合收益为98个基点,循环信用贷款的最高综合收益为103个基点.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。