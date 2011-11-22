版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 13:18 BJT

〔路透基点〕台湾工信工程委托台湾土银主办41.2亿台币融资案

路透香港11月22日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾上柜公司工信工程股份有限公司5521.TWO委托台湾土地银行安排41.2亿台币六年期融资案.

筹集资金将用于支持台湾东部苏澳-花莲公路两座隧道的改善工程.

新的融资料将于12月启动.

2010年8月,工信工程取得16.2亿台币的六年期融资,其中包含7.2亿台币的履约保证,以及最多达9亿台币的预付款保证,另外还有4亿台币的循环信用贷款,预付款保证及循环信用贷款部分合计不得超过9亿台币.这笔16.2亿台币贷款的履约保证及预付款保证的最高综合收益为98个基点,循环信用贷款的最高综合收益为103个基点.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐