〔德国经济〕产业界预计经济成长将减缓,但不致陷入衰退--调查

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林11月21日电---德国BDI工业联盟周一表示,德国经济没有衰退的风险,拜制造业展现的韧性所赐,该国可望安渡欧债危机.
对于欧债危机对德国所造成的冲击,BDI工业联盟主席Hans-Peter Keitel的看法较部份观察家更为乐观;他在声明中表示,"从业界的观点看来,没有重陷衰退的理由."
他补充说,德国的工业基础处于"强劲"状态.
此外,一份调查显示,多数德国企业预计未来一年经济将放缓,但不致步入衰退;但这份调查对于向来为经济成长驱动力的出口,则抱持更为悲观的看法.
受访的2,600家企业当中,几近25%计画在明年裁员,仅有七分之一的企业预计将增聘员工.
德国智库ZEW公布的月度调查显示,该国分析师和投资者信心11月大降,为连续第九个月下滑.[ID:nCN1220426]
ZEW分析师Michael Schroeder在该数据出炉後表示,德国经济衰退风险升高,在未来几季当中,德国经济至少有一季会出现萎缩.
IW Institute周一进行的调查显示,约有半数的受访者预计明年生产将持稳.约31%的受访者预期产出将成长,而19%则预计将出现下降;该机构与德国雇主有相当密切的联系.
该机构指出,在过去六个月以来,抱持乐观看法的受访人数明显下降,德国在2012年面临动能减缓的情况,"衰退风险上升,但仍非陷入衰退."
该机构预测,德国明年国内生产总值(GDP)将成长1%,与政府的预估相符.
德国央行周一在月报中表示,明年经济似有可能实现0.5-1%的成长率.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。