《企业看点》--11月22日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月22日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 金融时报称,对于美国银行(BAC.N)旗下的英国和爱尔兰信用卡业务,Apollo Global Management(APO.N)和高盛(GS.N)都已经进入竞购阶段.[ID:nL4E7MM09U]
* 香港经济日报援引市场消息人士报导称,截至周一申购终止时,电讯盈科(0008.HK)拟分拆上市的香港电讯信托的散户认购部分未获得全额认购.电讯盈科本计划通过电讯信托的首次公开招股(IPO)最多募集14亿美元.[ID:nL4E7MM04Z]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 高琦;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。