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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 12:46 BJT

《企业看点》--11月22日财务活动报导摘要

路透11月22日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 金融时报称,对于美国银行(BAC.N)旗下的英国和爱尔兰信用卡业务,Apollo Global Management(APO.N)和高盛(GS.N)都已经进入竞购阶段.[ID:nL4E7MM09U]

* 香港经济日报援引市场消息人士报导称,截至周一申购终止时,电讯盈科(0008.HK)拟分拆上市的香港电讯信托的散户认购部分未获得全额认购.电讯盈科本计划通过电讯信托的首次公开招股(IPO)最多募集14亿美元.[ID:nL4E7MM04Z]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 高琦;审校 龚芳

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