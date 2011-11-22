英国称航空乘客或必须接受全身扫描安全检查

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月21日电---英国交通大臣葛林宁（Justine Greening）周一称，来往英国的航空乘客将不能选择免受全身安全扫描。
葛林宁在声明中称，乘客将必须通过安全扫描仪，以取代“搜身”检查，这一做法可能将在全国推广。
欧洲议会近日通过相关提议，其中包括乘客有权选择不进行全身扫描。
葛林宁称：“我认为，从安全角度考虑，搜身检查不能与安全扫描等同。”
“引入安全扫描仪的目的，首先是为更好地保护乘客免受复杂的恐怖威胁。这样的威胁依然存在，允许乘客选择不太有效的安检方法，无法达到必要的安全水平。”
2009年圣诞节当天，一名在内衣中携带爆炸物的男子，试图袭击一架横渡大西洋的飞机。该计划被挫败後，在全欧洲机场引入身体扫描仪被提上日程，英国也于事件後在曼彻斯特、盖特威克和希思罗机场试行引入了身体扫描仪。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
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