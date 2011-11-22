〔台湾债市〕未脱量缩整理格局,观望欧美债务问题发展

路透台北11月22日电---台湾债市主要殖利率周二维持量缩盘整格局.因欧美债务问题未见明显的转变讯号,台股继昨日暴跌後,今日在7,000点大关前试图止稳,盘面交投缺乏明确方向,交易气氛相当清淡.

交易商指出,欧债危机好似收视率低迷的连续剧般,虽然每三、五天就出现新的剧情发展,但债市对此已采取冷处理.在形势尚无法动摇央行的货币政策前,殖利率恐怕还是会在狭窄的区间内盘整.

"盘整格局要靠外部力量打破,但欧债问题已经是炒冷饭."一证券商交易员说.

另一银行交易员则认为,也许是因为外商银行在本月底要进行业绩结算,总觉得市场少了一些参与者.或许真要等到12月8日的10年增额券100/9R开始发行前交易後,才有机会改变盘整格局.

美国国会议员周一放弃试图遏制该国债务膨胀的努力,表明华盛顿在2013年之前可能无法消除围绕税收和支出问题的分歧.[ID:nCN1234030]

与此同时,欧元区债务危机正进一步逼近区内核心国家.在穆迪对法国AAA债信评级发出警告後,西班牙、法国、意大利和比利时公债的风险溢价上升.

台湾股市周二收低0.61%,加权股价指数.TWII收低42.61点,至7,000.03点,开盘为上升0.31%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.28 1.0350 1.0215-1.0350 18.5

10 100/9 A00109=TWO 0.00 1.3190 1.3135-1.3220 67.5

20 100/7 A00107=TWO +0.55 1.7900 1.7850-1.7900 1.0

有交易商指出,近期债市难脱狭幅盘整格局,但若拉长时间来看,由于明年第一季公债到期量有2,300亿台币,但发债量却可能只有1,800-1900亿台币左右,在僧多粥少的情形下,说不定下个月就会有买盘开始动作,带动一波补券行情.

另一证券商交易员则认为,由于目前殖利率处在区间低点,若缺乏够分量的消息面刺激,盘整局面将很难打破.光是靠补券需求题材,恐怕也难以让债市回春.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7900

10 100/9 A00109=TWO 1.3190

5 100/6 A00106=TWO 1.0350

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)