〔台湾汇市〕台币/美元收贬4.9分至五周低位,受欧美债务危机拖累

路透台北11月22日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌4.9分,至五周以来低位.美国超级委员会未能就减赤协议达成共识,以及欧债危机持续蔓延,令场上避险情绪升温,美元兑一篮子货币逼近六周高位,拖累台币走势.

汇银人士表示,受到非美货币普遍走弱影响,台币开盘走低,不过,出口商陆续抛汇使之收敛跌幅.整体而言,除盘初反映国际汇价而剧烈波动外,台币多数时间仍在狭幅区间整理,银行间偏向区间操作,外资亦缺乏明显方向.

"年底前操作心态保守,市场很冷,台币波动区间其实很小,"一位本地银行人士称.

交易商并指出,欧债短期难以解决,且在不同时间点会有不同的解读,欧元后市于大区间震荡居多.而在美债与欧债纷扰笼罩之下,避险资金流入美元的大方向不变,台币往缓步趋贬的方向前进.

台币/美元周二收在30.309元,交易商对此表示,台币能否站稳30.3元仍有待观察,明日交投区间料落在30.25-30.35元.另外,台股今日勉力收在七千大关,若跌破恐引发外资出走潮,将持续追踪外资动向.

台湾加权指数.TWII收跌0.61%至7,000.03点;外资及陆资在台股卖超52.40亿台币,已连续五日卖超,累计金额为332.15亿.[ID:nCT0423030]

台币前一次收盘低位出现在2011年10月13日,报30.329元.此外,台币盘中亦触及10月21日30.351元以来最低.

亚洲货币周二小幅走低,韩元KRW=滑落至一个月最低,印度卢比INR=IN亦触及纪录低位,因欧元区债务危机和美元融资紧张令投资者风险胃纳不高.[EMRG/SGCN]

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