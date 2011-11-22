〔表格〕台湾10月经季节调整失业率为4.30%,较上月略高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月22日电---台湾主计处周二公布,10月经季节调整後失业率为4.30%,高于上月的4.27%.10月未经季节调整的失业率为4.30%,上月为4.28%.
台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现连续下滑趋势.
以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):
2011年10月 2011年9月 2010年10月
失业率% 4.30 4.27 4.96
劳动人口 1,123.8 1,123 1,109.9
就业人口 1,075.5 1,075 1,054.9
失业人口 48.3 47.9 55.0
注: r代表修正後数据. (完)
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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)
--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯/林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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