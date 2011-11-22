〔表格〕台湾10月经季节调整失业率为4.30%,较上月略高

路透台北11月22日电---台湾主计处周二公布,10月经季节调整後失业率为4.30%,高于上月的4.27%.10月未经季节调整的失业率为4.30%,上月为4.28%.

台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现连续下滑趋势.

以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):

2011年10月 2011年9月 2010年10月

失业率% 4.30 4.27 4.96

劳动人口 1,123.8 1,123 1,109.9

就业人口 1,075.5 1,075 1,054.9

失业人口 48.3 47.9 55.0

注: r代表修正後数据. (完)

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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)