〔外汇期权〕欧元/美元选择权波动率持稳--IFR

IFR伦敦11月22日电---欧元/美元选择权波动率在隔夜市场变动不大,一个月期价平选择权波动率昨天触及15.65%,上周五尾盘为15.1%,最新报15.6%(上周高位在16.5%).

美国感恩节假期即将到来,1.3400的大型选择权障碍持续压迫短天期波动率.一年期波动率仍接近上周近16.0%高位.一个月期/delta值0.25的风险逆转指标承压,报3.45%,偏向欧元卖权,低于11月第二周时创下的4.2%纪录高位,凸显整体市场部位情况(欧元卖权偏多).

英镑/美元现汇昨天触及波段新低1.5612美元,一个月期价平选择权波动率因而回升向近期高档10%中段水准,暂时守在该处.

欧元/英镑现汇未脱近期区间,波动率接近上周低位--一个月期价平选择权在9.0%低档.

澳元/美元隔夜市场突破0.9900障碍,但波动率涨幅有限,市场对下档的布局较多,在1.99-0.9900的许多选择权障碍遭到突破时,触发更多澳元卖权部位.一个月期波动率报18.1%(上周在19.7-17.1%).

美元/日圆区间波动,令波动率承压,一个月期价平选择权可能下探8.8%下方(7月初低点).(完)