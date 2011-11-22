《外汇动态》外资出脱欧元区资产规模超过当地居民的买盘--ING

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0921GMT---尽管欧元区居民在过去几个月来持续出脱海外债券及股票,但荷兰国际集团(ING)认为海外抛售欧元资产的净额,似已超过上述资金流动的规模.
ING在报告中援引欧元区国际收支数据指出,对欧元区资产三个月期间的净需求于4月达到1,800亿欧元的高峰,到9月份则降至300亿欧元.
"换言之,外资抛售欧元区资产的金额,已超过欧元区居民汇回资金的规模,"ING分析师在报告中指出.
"这对欧元不利,支持有关欧元即便未跌至1.20美元,也会低见1.30美元的预估.(完)
--编译 龚芳; 审校 高琦
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。