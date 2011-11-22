《外汇动态》外资出脱欧元区资产规模超过当地居民的买盘--ING

0921GMT---尽管欧元区居民在过去几个月来持续出脱海外债券及股票,但荷兰国际集团(ING)认为海外抛售欧元资产的净额,似已超过上述资金流动的规模.

ING在报告中援引欧元区国际收支数据指出,对欧元区资产三个月期间的净需求于4月达到1,800亿欧元的高峰,到9月份则降至300亿欧元.

"换言之,外资抛售欧元区资产的金额,已超过欧元区居民汇回资金的规模,"ING分析师在报告中指出.

"这对欧元不利,支持有关欧元即便未跌至1.20美元,也会低见1.30美元的预估.(完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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