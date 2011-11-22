〔台湾货币市场〕短率变化不大,资金呈小多小缺(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率变化不大,资金呈小多小缺

* 银行承作跨月短票意愿略降

记者 张雅菁

路透台北11月22日电---台湾银行间短期利率周二变化不大,整体而言呈小多小缺,不致于拆借无门,而且目前积极回补积数缺口的压力还不算大,市况平顺.

市场人士说,央行存单到期量低,而今天冲销力道亦随之降低,维持适度宽松,资金供给不缺下,利率无甚变化,预期周末前才可能会有些偏紧的情况.

"今天才22日,离旬底还有10来天,没轧平也还好...,这旬资金看来正常,"一中型金控银行资金调度主管称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,同上日;区间为0.299-0.75%,同上日.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,上日在0.392-0.77%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商人士表示,今日市况平平,库存部位消化顺利.不过,随着月底临近,对于落点在月底的短票需要提高,跨月的资金相对较少一些.

今日30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%.

央行今日共发行672.5亿台币存单,相较存单到期金额117.5亿,存单发行馀额增加555亿.[TW/MMTCN]

本周接下来依序将到期央行存单金额为周三1,306.00亿、周四527亿、周五1,186.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为33亿台币,累计超额准备为1,840亿台币,加计前期1%的超额准备为3,289亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周二未变.受到70亿台币的台电公司债交割影响,部分投信和寿险因而抽离资金,令市场资金分配略有不均,但无碍于利率稳于既有区间.

资金调度人士表示,尽管盘初寿险走钱、投信赎回令市况趋紧,但盘中又见投信申购款流入,顺利舒缓偏紧市况.另外,有交易商称,今日亦见股票型基金自RP市场走钱,料为基金经理人进场低接台股所致.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,以0.71-0.72%成交稍多,同于上日.

本地时间上午11:26时,台湾加权指数.TWII微幅上涨0.08%,至7,048.54点;此前因欧元区情势不明朗,台股暴跌直逼7,000点整数大关.

交易商统计,周四还有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币(完)