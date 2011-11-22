〔台湾新债〕台积电下周二将标售170亿台币五年及七年期公司债

路透台北11月22日电---台湾证券承销商周二表示,全球晶圆龙头台积电(2330.TW)将于下周二(29日)标售170亿台币无担保公司债,期限为五年及七年.

据证券商所接到的竞价通知,台积电预计发行五年期100亿台币、七年期70亿台币,各有50%的增减幅度.

证券商表示,预期台积电将在投标截止後两天内宣布结果,并预订在明年1月发行.

此为台积电今年第二度标售公司债.前次是在8月下旬,当时五年期无担保公司债以1.40%定价,金额105亿台币;七年期则以1.63%定价,金额75亿台币;至于10年期则未发行.总计标售金额为180亿台币.[ID:nCT0474091]

台积电(TSM.N)董事会是在8月初决议募集无担保公司债,以筹集长期低固定利率资金,资金额度不超过350亿台币.[ID:nCT0389886](完)