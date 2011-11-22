〔台湾新债〕台积电下周二将标售170亿台币五年及七年期公司债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月22日电---台湾证券承销商周二表示,全球晶圆龙头台积电(2330.TW)将于下周二(29日)标售170亿台币无担保公司债,期限为五年及七年.
据证券商所接到的竞价通知,台积电预计发行五年期100亿台币、七年期70亿台币,各有50%的增减幅度.
证券商表示,预期台积电将在投标截止後两天内宣布结果,并预订在明年1月发行.
此为台积电今年第二度标售公司债.前次是在8月下旬,当时五年期无担保公司债以1.40%定价,金额105亿台币;七年期则以1.63%定价,金额75亿台币;至于10年期则未发行.总计标售金额为180亿台币.[ID:nCT0474091]
台积电(TSM.N)董事会是在8月初决议募集无担保公司债,以筹集长期低固定利率资金,资金额度不超过350亿台币.[ID:nCT0389886](完)
--记者 董永年;审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。