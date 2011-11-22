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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 18:12 BJT

《外汇动态》欧元短线关键价位为1.3560美元

0950GMT---看来1.3560美元为欧元/美元EUR=的关键价位.

日线图上一目均衡云区底部在1.3559美元.200小时移动均线切入位在1.3560美元.11月16日峰值则为1.3557.

在这些价位之前,有颇多的卖单抑制欧元涨势.

亚洲国家央行积极出脱.其上则可见大笔停止单.(完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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