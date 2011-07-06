〔香港新股〕高鑫零售IPO可能以高端或略低于高端水平定价--IFR

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
路透7月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大的大卖场营运商--高鑫零售(6808.HK)香港上市交易获得投资者热捧，据闻是次发行很可能以高端定价。但是，考虑到市场仍存有变数，发行人亦可能保留些许水位，在稍低于高端的水平定价。
是次发行11.4亿新股，募集资金最多82.4亿港元（10.6亿美元）。每股参考价格在5.65至7.20港元，相当于24.7至31.5倍的2011年市盈率，或者18.9至24.1倍的2012年市盈率。
该交易将于明日定价。花旗旗(C.N)、汇丰(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX任是次发行的联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)、中金、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)任联席主承销商.(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 杨淑祯 ;审校 乔艳红
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选