〔香港新股〕高鑫零售IPO可能以高端或略低于高端水平定价--IFR

路透7月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大的大卖场营运商--高鑫零售(6808.HK)香港上市交易获得投资者热捧，据闻是次发行很可能以高端定价。但是，考虑到市场仍存有变数，发行人亦可能保留些许水位，在稍低于高端的水平定价。

是次发行11.4亿新股，募集资金最多82.4亿港元（10.6亿美元）。每股参考价格在5.65至7.20港元，相当于24.7至31.5倍的2011年市盈率，或者18.9至24.1倍的2012年市盈率。

该交易将于明日定价。花旗旗(C.N)、汇丰(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX任是次发行的联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)、中金、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)任联席主承销商.(完)

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