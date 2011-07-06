〔香港新股〕鸿国国际通过聆讯,但IPO未立即启动具体时间待定--IFR

路透7月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地女鞋生产零售商--鸿国国际通过港交所聆讯，计划来港上市募集资金3亿美元。

但是次交易并未立即启动，具体时间表仍待视市场状况而定。

花旗(C.N)和星展(DBSM.SI)任是次交易的联席全球协调人和联席主承销商。

鸿国国际拥有四个品牌，其中包括千百度和伊伴等，以及一个特许经营品牌娜然。同时，它还为海外客户Nine West 和Guess等供货.(完)

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