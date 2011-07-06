〔路透专访〕葡萄牙评等展望有可能上调,取决于欧盟政策--穆迪

路透纽约7月5日电---评等机构穆迪周二称,葡萄牙信用评等展望主要取决于欧元区官员对区内高负债国家提供新融资时,是否要求民间部门参与.

穆迪在专访时告诉路透,该机构很有可能将葡萄牙评等展望由负面调整为稳定.穆迪周二将葡萄牙信用评等下调四个级距至Ba2,陷入垃圾级别两个级距.

穆迪葡萄牙评等分析师Anthony Thomas指出,然而(葡萄牙评等展望)将取决于欧洲决策官员是否改变对民间部门债权人的态度.

他并称,另一点对葡萄牙评等可能有利的将是,"葡萄牙正在实现、或确实超越其减赤目标的迹象."

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