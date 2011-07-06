《台湾报摘》--工商时报7月6日

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
* 头版头条:
--被视为台积电(2330.TW)(TSM.N)资深研发副总经理蒋尚义"大弟子"的梁孟松,7月底将赴南韩担任三星(005930.KS)晶圆代工首席研发副总,台韩半导体厂间的人才争夺战可说是正式开打.
* 其他:
--金融监督管理委员会主委陈裕璋9月左右可能回访中国大陆,与银行业监督管理委员会主席再次面对面沟通,预计年底前敲定第二波金融开放条件,搭配金管会已打算开放的两岸银行业务往来及投资许可办法,最快年底到明年初即可陆续申请适用.
--企业缺工严重,行政院长吴敦义昨天召集政务会谈研商对策.政治委员尹启铭表示,台湾目前正面临结构性失业,劳工委员会应全面检讨各产业小夜班和大夜班作业员,放宽外国劳工占本地劳工上限比率.据了解,劳委会近期将与经济部开会研商.
--寿险业5月加码台股逾400亿台币.寿险业者表示,现在只要大盘指数下修,就会逢低进场布局,大涨时则适度实现获利,预估在明年3月前台股仍有强力支撑,六大寿险公司预备加码台股的空间合计便逾1,500亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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