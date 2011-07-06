《台湾报摘》--工商时报7月6日

* 头版头条:

--被视为台积电(2330.TW)(TSM.N)资深研发副总经理蒋尚义"大弟子"的梁孟松,7月底将赴南韩担任三星(005930.KS)晶圆代工首席研发副总,台韩半导体厂间的人才争夺战可说是正式开打.

* 其他:

--金融监督管理委员会主委陈裕璋9月左右可能回访中国大陆,与银行业监督管理委员会主席再次面对面沟通,预计年底前敲定第二波金融开放条件,搭配金管会已打算开放的两岸银行业务往来及投资许可办法,最快年底到明年初即可陆续申请适用.

--企业缺工严重,行政院长吴敦义昨天召集政务会谈研商对策.政治委员尹启铭表示,台湾目前正面临结构性失业,劳工委员会应全面检讨各产业小夜班和大夜班作业员,放宽外国劳工占本地劳工上限比率.据了解,劳委会近期将与经济部开会研商.

--寿险业5月加码台股逾400亿台币.寿险业者表示,现在只要大盘指数下修,就会逢低进场布局,大涨时则适度实现获利,预估在明年3月前台股仍有强力支撑,六大寿险公司预备加码台股的空间合计便逾1,500亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.