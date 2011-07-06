《台湾报摘》--经济日报7月6日

* 头版头条:

--金管会副主委李纪珠昨日表示,大陆银监会已同意采最宽方式认定本国银行大陆分行承作人民币业务的规定.此举将使国银承作人民币业务最多可提前一年,即最快明年初就可承作,有助解决中国大陆紧缩货币政策下的台商融资需求.

* 其他:

--半导体设备商传出,晶圆代工厂商受客户库存调整影响,产能松动,放缓12寸厂扩产,上半年资本支出进度不如预期,台积电(2330.TW)恐将全年资本支出由78亿美元降至70亿美元,下修幅度一成,联电(2303.TW)可能跟进,下游封测大厂日月光(2311.TW)、矽品(2325.TW)同受影响,为电子业下半年旺季不旺添阴霾.

--苹果(AAPL.O)最大触控面板供应商台湾胜华科技2384.TW,据报将对东莞触控面板厂加码投资1.5亿美元,同时子公司联胜科技亦将把东莞松山湖打造为营运总部.

--太子汽车拥有的台北市敦南大楼,传出将在25日公开标售,底价103.6亿台币,连同太子汽车在内,北市郭化南路下半年共有四大商办标售案,总值逾250亿台币,标售结果将成为商办市场风向球.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.