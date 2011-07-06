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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 08:28 BJT

《台湾重要政经日程》--7月6日-10月10日

==================今日重要政经消息======================

7/6 (三)

--10:30 戴德梁行2011年第二季不动产市场概况记者会.

==================近期重要政经消息======================

7/7 (四)

--16:00 财政部公布6月进出口数据.

7/20 (三)

--16:00 经济部公布6月外销订单,5月外销订单年增率为11.53%.

7/22 (五)

--16:00 主计处公布6月经季节调整失业率,5月季调失业率为4.41%.

7/25 (一)

--16:00 经济部公布6月工业生产指数,5月年增率为7.82%.

--16:10 央行公布6月M2货币总计数年增率,上月年增率为6.14%.

7/27 (三)

--16:00 经建会公布6月领先指标月增率,5月月增0.3%.

*7/29 (五)

--16:00 宏达电(2498.TW)二季度法人说明会.

*8/5 (五)

--16:00 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月为1.93%.

--16:10 央行公布7月底外汇存底金额,6月底为4,003.26亿美元.

8/19 (五)

--16:10 中央银行公布第二季国际收支.第一季经常帐顺差107.5亿美元.

9/12 (一)

--台湾金融市场因中秋节休市一天.

10/10 (一)

--台湾金融市场因国庆日休市一天.(完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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