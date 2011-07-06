《台湾重要政经日程》--7月6日-10月10日

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
==================今日重要政经消息======================
7/6 (三)
--10:30 戴德梁行2011年第二季不动产市场概况记者会.
==================近期重要政经消息======================
7/7 (四)
--16:00 财政部公布6月进出口数据.
7/20 (三)
--16:00 经济部公布6月外销订单,5月外销订单年增率为11.53%.
7/22 (五)
--16:00 主计处公布6月经季节调整失业率,5月季调失业率为4.41%.
7/25 (一)
--16:00 经济部公布6月工业生产指数,5月年增率为7.82%.
--16:10 央行公布6月M2货币总计数年增率,上月年增率为6.14%.
7/27 (三)
--16:00 经建会公布6月领先指标月增率,5月月增0.3%.
*7/29 (五)
--16:00 宏达电(2498.TW)二季度法人说明会.
*8/5 (五)
--16:00 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月为1.93%.
--16:10 央行公布7月底外汇存底金额,6月底为4,003.26亿美元.
8/19 (五)
--16:10 中央银行公布第二季国际收支.第一季经常帐顺差107.5亿美元.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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