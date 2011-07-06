〔全球金融〕会计新规将使银行在因应希腊危机上有较多空间--IASB

路透苏黎世/伦敦7月5日电---国际会计准则理事会(IASB)周二指出,欧盟若采用新的国际会计准则,其区内银行业者对于因希腊债券而蒙受的损失将有更多喘息空间.

IASB在金融危机期间于强烈压力下同意,对要求银行以公允价格或当前市价来为交易资产定价的规则有所软化.

新的国际财务报告准则第9号(IFRS 9)规则将允许银行对长时间所持有的资产以成本来定价.

欧盟执委会尚未签署新规,称希望先看到规则的其他部份敲定.

"执委会内有许多人都认为我们应当迅速采行新规,因为那让我们在希腊政府债务方面有稍多一些馀地."IASB主席Hans Hoogervorst在苏黎世一场会议中说.

"这场危机显示IFRS 9的确是较佳的标准,我绝对相信欧盟最後将会给予支持."上周五才接掌IASB的Hoogervorst称.

欧洲证券和市场管理局(ESMA)称,将把关严审解决欧元区主权债危机计画的"会计意含",以确保投资人能尽窥全貌.

据目前的IASB规则,如果没有正式违约,银行可决定是否因类似希腊以新债换旧债提案等任何变动,就认计损失.

而IFRS 9并未考虑贷款损失.全球已有部分地方引进IFRS 9规则.Hoogervorst驳斥新规将增加财务获利的波动.

"总的来说,公允价值的影响已降至某种程度.比起IFRS 9,当前欧洲的IAS 39标准引发更大波动."Hoogervorst称.

目前全球已有逾100个国家采用IASB规则,中国和日本等主要经济体也正要迈向采用其规则的阶段.

美国证券交易委员会(SEC)已表示,今年将宣布是否采取IASB的标准.但部分国会人士担心,若允许由总部在伦敦的机构设定美国会计规则,会丧失监管主权.但Hoogervorst乐观看待此事.

他预计美国将一如欧盟,对IFRS新规则推行支持的程序.(完)