〔台湾金融〕政府将开放保险业可投资港交所发行人民币债券及股票

路透台北7月6日电---台湾金管会计划将于近日放宽台湾保险业者可香港证交所以人民币计价的红筹股、国企股以及俗称--点心债券的港交所发行的人民币计价公司债及金融债等.

由于寿险业者一向是台湾债券、货币市场重要的资金供应者,不少业者认为,这可能冲击债券及货币市场,拉升殖利率曲线．

金管会周二稍晚预告将修正"保险业办理国外投资管理办法",其中主要是开放了港交所发行的人民币计价相关股票以及债券,预计近期内即可实施.由于市场对人民币汇率多仍看升,因此人民币计价相关商品预料可能引发保险业者的高度兴趣.

不过,金管会也表示,此次增列的投资项目,还是要纳入现行对大陆地区及香港投资上限--投资于大陆、香港以人民币计价特定有价证券之投资总额,不得超过其被核定的国外投资额度10%.

另外的投资限制还有,投资于单一公司所发行之大陆地区集中市场交易股票、公司债、集中市场上市前首次公开募集股票及香港以人民币计价之有价证券等投资总额,不得超过该保险业经核定国外投资额度的1%及发行公司实收资本额10%等相关投资限额.(完)

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