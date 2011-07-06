〔路透调查〕美国6月非农就业岗位料小增9万个,失业率料持稳于9.1%

公布事项:美国6月就业报告

公布时间:7月8日(五)1230GMT

路透预估:

非农就业岗位 民间部门就业岗位

中值 +90,000 +110,000

最低 +40,000 +55,000

最高 +168,000 +180,000

前值 +54,000 +83,000

失业率(%) 每周平均工时(小时) 平均时薪(%)

中值 9.1 34.4 +0.2

最低 8.9 34.3 +0.0

最高 9.2 34.5 +0.3

前值 9.1 34.4 +0.3

**关注因素**

美国6月非农就业岗位继5月表现不佳後,可能小幅增加.该备受关注的就业报告可能支持或削弱经济活动准备在今年下半年加速的理论.

6月非农就业岗位料将增加9万个,5月时仅增加5.4万个,为八个月来最小增幅,继4月跳增23.2万後急剧放缓.

即使经济在上半年面临高能源价格和日本地震造成供应链中断的压力而严重表现不佳,分析师仍认为5月就业岗位增幅的回落有点夸张.

分析师认为6月应该会回升,而且非农就业岗位有可能会略为超乎预期.

劳动市场小幅改善亦将令美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员松了一口气.美联储的6,000亿美元买债计画于上周结束,其并对进一步宽松货币政策订下相当高的门槛.

6月失业率可能持稳于9.1%.

尽管一周请领失业金人数一直处于40万以上的水准,但其他劳动指标已有所改善.

美国供应管理协会(ISM)衡量制造业就业的指标在5月下滑後,6月出现成长.

6月民间部门就业岗位料增加11万个,5月时为增加8.3万个.政府部门就业岗位则预估将连续第八个月下滑.制造业就业在5月减少5,000个後,6月将增加5,000个.

就业报告料将显示平均每周工时持平于34.4个小时,平均时薪则增加0.2%,5月时为增加0.3%.(完)