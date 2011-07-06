〔企业并购〕加拿大蒙特利尔银行完成对美国M&I银行的收购

路透多伦多7月5日电---加拿大蒙特利尔银行(BMO)(BMO.TO)周二表示,其以41亿美元买下Marshall & Ilsley的收购案已完成,这将大大提升其在美国中西部的零售业务地位.

蒙特利尔银行透过其位于芝加哥的Harris银行进行营运.其表示,M&I客户将会开始见到最新的BMO Harris银行的名称,因其整合在未来几个月完成.

蒙特利尔银行正在美国收购超过350家的M&I分支.蒙特利尔银行在美国则约有320家分支.

执行长Bill Downe对路透表示,该收购案的益处之一是拉抬蒙特利尔银行的核心存款基础,使其有能力增加财富管理和投资银行业务.

"增加M&I的资产管理和机构信托业务,将提升我们的美国地位、扩大规模及提振我们的全球投资能力,"Downe表示.(完)