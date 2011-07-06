〔台股业绩〕宏达电第二季自结净利175.2亿台币,优于预期

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透台北7月6日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)周三公布,第二季自结税後净利为175.2亿台币,较上年同期86.4亿成长103%,且优于市场预期的165.3亿.
宏达电的第二季净利较上季的148.3亿台币则是成长18%.
宏达电已提前于本周一公布第二季营收为1,244亿台币,微幅高于先前公司预估的1,200亿目标.[ID:nCT0462265]
在公布此财报前,宏达电今日收扬3.3%至1,095台币,大盘加权股价指数.TWII则收升0.46%.(完)
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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