〔台股业绩〕宏达电第二季自结净利175.2亿台币,优于预期

路透台北7月6日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)周三公布,第二季自结税後净利为175.2亿台币,较上年同期86.4亿成长103%,且优于市场预期的165.3亿.

宏达电的第二季净利较上季的148.3亿台币则是成长18%.

宏达电已提前于本周一公布第二季营收为1,244亿台币,微幅高于先前公司预估的1,200亿目标.[ID:nCT0462265]

在公布此财报前,宏达电今日收扬3.3%至1,095台币,大盘加权股价指数.TWII则收升0.46%.(完)