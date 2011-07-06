版本:
中国
亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 10:32 BJT

《外汇动态》美元/日圆续贬,因对冲基金轧平多仓

0220GMT---美元持续下滑,兑日圆跌0.3%,低见80.81日圆JPY=;日系银行一交易商指称,对冲基金轧平多仓,且部份停损卖盘在80.90-80.80左右被触发.

该交易商补充说,今日稍晚可能会浮现更多停损卖压.

市场人士亦指出,日系银行业者抛出卖单,可能是与日本出口商抛汇有关.(完)

--编译 龚芳;审校 张若琪

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐