《外汇动态》美元/日圆续贬,因对冲基金轧平多仓

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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0220GMT---美元持续下滑,兑日圆跌0.3%,低见80.81日圆JPY=;日系银行一交易商指称,对冲基金轧平多仓,且部份停损卖盘在80.90-80.80左右被触发.
该交易商补充说,今日稍晚可能会浮现更多停损卖压.
市场人士亦指出,日系银行业者抛出卖单,可能是与日本出口商抛汇有关.(完)
--编译 龚芳;审校 张若琪
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。