〔台湾债市〕RP利率持于既有区间,票券商多到期续做整体市况平稳

路透台北7月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳于既有区间.证券商和票券商多到期续做,要找新钱也不成问题,整体市况平稳.

证券商指出,因月初申购款流入挹注,加上货币型基金仍有多钱,令投信端找券需求不减.此外,也见一般企业在发放股利前,将资金暂时停泊在RP市场.

不过,也有资金调度人士表示,见到股票型基金提前解约,以及寿险业为交割股款而走钱.各家资金分配不均,但打平并不难.

今日10天期内的公债附买回利率成交区间落在0.63-0.65%,同于上日.至于部分资金调度能力较强的银行业者,RP成交利率则做在0.61-0.62%.

据行政院主计处统计,台湾上市柜公司将发放的上年度股东现金股利9,094亿台币,股票股利1,403亿台币,合计约1.05兆(万亿)台币,为历年次高.台湾企业通常在7月开始陆续派发股利,8月为高峰.(完)