〔台湾债市〕RP利率持于既有区间,票券商多到期续做整体市况平稳

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北7月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳于既有区间.证券商和票券商多到期续做,要找新钱也不成问题,整体市况平稳.
证券商指出,因月初申购款流入挹注,加上货币型基金仍有多钱,令投信端找券需求不减.此外,也见一般企业在发放股利前,将资金暂时停泊在RP市场.
不过,也有资金调度人士表示,见到股票型基金提前解约,以及寿险业为交割股款而走钱.各家资金分配不均,但打平并不难.
今日10天期内的公债附买回利率成交区间落在0.63-0.65%,同于上日.至于部分资金调度能力较强的银行业者,RP成交利率则做在0.61-0.62%.
据行政院主计处统计,台湾上市柜公司将发放的上年度股东现金股利9,094亿台币,股票股利1,403亿台币,合计约1.05兆(万亿)台币,为历年次高.台湾企业通常在7月开始陆续派发股利,8月为高峰.(完)
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。