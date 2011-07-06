〔基金观点〕Strategic拉美基金灵活投资区域资产,盼吸引美国投资者

路透纽约7月5日电---玻利维亚团队管理的Strategic Latin America Fund拉美基金正以灵活投资于区域股票、债券和货币,来吸引美国投资人入驻这支新创共同基金.

这支基金的总部位于美国,但管理团队则在玻利维亚的拉巴斯,自2010年5月推出以来上涨了5.6%,该基金投资于墨西哥到智利等区域国家,范围遍及能源、银行、肉品到纸浆等多个领域.

该基金最大优势在于灵活的投资风格,对于投资的国别、货币或产业无预设目标.其管理团队拥有2,700万美元的种子资本,约55%投资于股票,45%投资于美元计价公司债.

"我们能善用良机,"该基金经理人Heiner Skaliks称,"当认为股票当道时,我们就超配于股票,固定收益资产也是同样道理;而当我们认为某些货币被高估或低估时,会相应调整投资来管理风险,而不是回避它."

该基金并未投资于玻利维亚.

今年迄今该基金下跌1.6%,但摩根士丹利资本国际公司(MSCI)拉丁美洲股票指数.MILA00000PUS同期跌幅则达2.633%.(完)