《外汇动态》停损卖盘推动美元/披索至两个月低位

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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0222GMT---美元/菲律宾披索PDSPESO跌至近两个月低位,因在43.00有停损交易,且外资银行出售美元/披索.
美元/披索下跌0.5%至42.860的5月11日以来低位.交易员表示,其还有下跌的空间,可能跌至5月11日低位42.840,前提是资金持续流入菲律宾股市带动更多的卖盘.
根据路透的数据,外资在6月30日至7月5日之间在股市净买入.但投资人对当局可能买进美元进行干预保持警戒.
14日相对强弱指数也降至34.18,为5月2日该指数显示超卖水准以来最低.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。