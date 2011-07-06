《外汇动态》欧元兑美元上涨,受停损买盘推升

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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0253GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.4452,此前一度触及近1.4464的日高,交易商称有停损买盘及短线市场人士空头回补.
"目前停止单推升欧元."新加坡一欧系银行交易商并称,亚洲多家央行的美元卖单也帮助支撑欧元.
美元全线走弱,新西兰元/美元NZD=D4上涨0.4%,报0.8292,美元/瑞郎CHF=跌0.1%至0.8398,美元/日圆JPY=下滑0.3%,报80.84.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。