〔蒙古矿业〕韩国称Tavan Tolgoi煤矿开发案竞标程序不清且不公平

路透首尔7月6日电---韩国表示,对蒙古Tavan Tolgoi煤矿项目的竞购程序,"既不清楚又不公平",使韩国企业被排除在开发该煤矿项目的三个集团之外.Tavan Tolgoi项目的炼焦煤储量排名世界前列.

蒙古称,在六家优先竞购方中,选定美国博地能源(Peabody Energy)BTU.N、中国神华(1088.HK)(601088.SS)和一个由俄罗斯企业牵头的财团,为Tavan Tolgoi煤矿开发案的胜出方.[ID:nCN1820159]

韩国称,蒙古政府4月时曾要求优先竞购方为该项目组建一大型国际财团,自此後各竞购方就在磋商谈判以满足该项新要求.

"在我们仍在谈判的同时,蒙古政府却在未与参与者协商之下,片面宣布那三方获选."韩国的能源部门在声明中称.

声明表示,蒙古选择了一个新成立的俄罗斯-蒙古财团,把韩国和日本企业排除在外.

"我们正设法确定这个俄罗斯-蒙古财团的组合...将看看是否有可能与蒙古政府进行额外的谈判,因为这个国际竞标程序既不清楚,又不公平."声明称.

原本参与由俄-韩-日组成财团的韩国企业包括浦项钢铁(005490.KS)、韩国电力(015760.KS)、LG国际(001120.KS)、大宇国际(047050.KS).(完)