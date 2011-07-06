《外汇动态》出口商令美元/韩元承压,外汇当局尚未出现干预迹象

0334GMT--韩国出口业者例如造船商,正在令美元/韩元KRW=KFTC承压.另外,和外资买进韩股有关的美元卖盘也推低美元/韩元.

交易员说,尚未看见外汇当局有进场的迹象,但是正逐渐提高警觉以防当局为干预而买进美元."我不能在目前这个水准卖出,因为担心会出现干预,"新加坡一位亚洲国家的银行交易员说.

美元/韩元料仍将下跌,可能在1,057取得强力支撑,那是2008年7月2日触及的高位."除非欧元崩盘,否则美元/韩元趋势正向下,进口商正下调其买进美元/韩元的目标价,"首尔一位外资银行交易员说.

美元/韩元下跌0.3%,报1,063.4.略高于周一触及的34个月低位1,062.7.交易员说,本月稍早外汇当局被发现买进美元以抑止美元/韩元下滑.

外资在韩国股市料将呈现连续第六日买超.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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