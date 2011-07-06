〔台湾央行〕共发行1,321亿台币存单,发行馀额增加116.5亿

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北7月6日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,321亿台币存单.相较存单到期金额1,204.5亿,存单发行馀额增加116.5亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,098亿台币,利率为0.87%;91天期175亿台币,利率为0.93%;182天期48亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行703亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,379.1亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为36亿台币;累计超额准备为负13亿,加计前期1%的超额准备为1,322亿台币.(完)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选