〔台湾央行〕共发行1,321亿台币存单,发行馀额增加116.5亿

路透台北7月6日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,321亿台币存单.相较存单到期金额1,204.5亿,存单发行馀额增加116.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,098亿台币,利率为0.87%;91天期175亿台币,利率为0.93%;182天期48亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行703亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,379.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为36亿台币;累计超额准备为负13亿,加计前期1%的超额准备为1,322亿台币.(完)