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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 13:49 BJT

〔台湾股市〕收高40点,宏达电在季报发布前劲扬

路透台北7月6日电---台湾股市周三收高0.46%,宏达电(2498.TW)在午後发布第二季获利前攀升3.3%.

加权股价指数.TWII以平盘开出後,终场上涨40点,成为8,824.44点.

光电类股.TOPI及电子类股.TELI表现突出,分别上涨1.43%及1.01%.

台积电(2330.TW)下滑0.55%,此前媒体报导,公司可能将全年资本支出调降10%.联电(2303.TW)则涨0.35%.

金融保险类股.TFNI攀升0.86%.

台币/美元TWD=TP涨0.1%,成为28.770.

外资上日卖超2.66亿台币.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW增至1,126.7亿台币,上日为1,029.1亿.(完)

--编译 龚芳;审校 沈以文

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