〔表格〕台湾股市外资及陆资卖超25.65亿台币,连续第三日卖超

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透台北7月6日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超25.65亿台币,已连续三日卖超,上交易日为卖超2.66亿.
三大法人今日合计卖超1.94亿台币,上交易日修正後为卖超3.43亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/6 -25.65 +15.27 +8.43 -1.94
7/5 -2.66 -3.91 +3.14r -3.43r
7/4 -5.79 +13.36 +4.02r +11.58r
7/1 +20.59 +13.81 +9.73r +44.13r
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本月累计 -13.51 +38.52 +25.32 +50.33
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 张喜良
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。