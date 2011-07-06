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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 15:01 BJT

〔表格〕台湾股市外资及陆资卖超25.65亿台币,连续第三日卖超

路透台北7月6日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超25.65亿台币,已连续三日卖超,上交易日为卖超2.66亿.

三大法人今日合计卖超1.94亿台币,上交易日修正後为卖超3.43亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

7/6 -25.65 +15.27 +8.43 -1.94

7/5 -2.66 -3.91 +3.14r -3.43r

7/4 -5.79 +13.36 +4.02r +11.58r

7/1 +20.59 +13.81 +9.73r +44.13r

----------------------------------------------------

本月累计 -13.51 +38.52 +25.32 +50.33

以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):

月份 外资 自营商 投信 合计

6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r

5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r

4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r

3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54

2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57

1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)

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--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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