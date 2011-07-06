〔台湾债市〕殖利率微幅收低,欧洲债务新问题影响有限

路透台北7月6日电---台湾债市殖利率周三微幅收低,因欧洲债务新问题持续强化投资人避险需求,不过市场的忧虑情绪未明显升温,再加上股市走强,令债市殖利率仅在平盘下游移.

交易商指出,央行在升息之後,仍维持每月标售1,000亿台币364天期定存单的惯例,即使下半年消费者物价指数(CPI)年增率有走高压力,但央行料仍维持缓步升息的步调.在此情形下,债市若无突发性事件影响,殖利率顶多在一定区间内盘整,要出现像样行情不易.

"就看欧债问题还有没有新的爆点,否则市场就是盘整."一大型证券商交易员称.

另一票券商交易员也表示,台湾目前的利率情势较有利于养券,靠交易想从中获利难度很高."否则为什麽没看见有人用1.11%的利率卖掉100/1,再用1.15%买进同年期新券?"

周二美国公债价格上涨.因对欧洲债务危机扩散风险的新担忧,包括葡萄牙评等首次被下调至垃圾级别,重燃了美国公债的避险魅力,并终止公债的五天跌势.指标10年期公债US10YT=RR价格升12/32,收益率从周五尾盘的3.18%跌至3.14%,盘中触及3.1173%日内低位.[ID:nCN1820959]

台湾股市周三收高0.46%,加权股价指数.TWII以平盘开出後,终场上涨40点,成为8,824.44点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.50 1.1520 1.1479-1.1580 502.0

10 100/5 A00105=TWO -0.10 1.4700 1.4640-1.4770 55.0

20 100/2 A00102=TWO +5.60 1.8510 1.8500-1.8510 4.0

关于金管会计画开放寿险业投资港交所发行人民币债券及股票一事,多位交易商认为,并不会对台债造成影响,因为政府并未放宽寿险业海外投资的限额.寿险业只会将原本要投资欧美地区的资金,部分转向香港.

"海外投资上限没放宽,不会排挤对本地的投资."一大型寿险业交易员说.

目前台湾规定寿险业者的海外投资上限为可运用资金的45%.

台湾金管会计划将于近日放宽台湾保险业者可香港证交所以人民币计价的红筹股、国企股以及俗称--点心债券的港交所发行的人民币计价公司债及金融债等.[ID:nCT0463389]

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/2 A00102=TWO 1.8510

10 100/5 A00105=TWO 1.4700

5 100/1 A00101=TWO 没有成交

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)